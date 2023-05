“Cómo no fui con vos a Paraguay, ahora tuve que venir a llevarte en un cajón mi amor”

Santa Cruz, Bolivia

La pareja de un hincha de Oriente Petrolero compartió en redes sociales su dolor después de que su esposo muriera en un trágico accidente en Paraguay.

En un emotivo mensaje, la mujer relató cómo su esposo había insistido en que fueran con su amigo Franco a Paraguay, pero ella se negó. Ahora, lamentablemente, su esposo falleció y ella se ve obligada a llevarlo de regreso a casa en un cajón. A pesar de su dolor, la mujer recuerda la sonrisa de su esposo y la guarda en su corazón.

“Cómo no vine con vos, cuando me dijiste vamos con Franco a Paraguay y yo te dije no, ahora tuve que venir a llevarte en un cajón mi amor y verte echado ahí, te llevo en ese cajón, pero me quedo con esa sonrisa en mi corazón y en mi mente”, escribió en sus redes sociales, Stefani A.R., esposa de Paulo César López Justiniano, de 29 años.