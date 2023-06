Comunarios retienen a policías de Diprove, y anuncian bloqueo en ruta a los valles

Cargando...

Comunarios de la zona de Samaipata retuvieron a uniformados de la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), exigiendo la devolución de 'vehículos indocumentados' que habían sido secuestrados por parte de los policías de esta unidad.

De acuerdo a la información difundida este lunes por la noche en Que No Me Pierda, los propietarios de estos motorizados amenazan con instalar un bloqueo en la ruta a los valles, a la altura de Petacas, en caso que no se les devuelva.

De acuerdo a la información preliminar, los comunarios exigen que se les deje circular con estos vehículos para el "transporte de la producción" del área rural.

"Se había socializado que se podía trabajar con un vehículo por familia", aseguró una de los dirigentes.

Hasta la medianoche de este lunes, representantes de Diprove y de los comunarios sostuvieron una reunión en busca de una solución a este conflicto.