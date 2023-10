Con el objetivo de planificar estrategias para enfrentar la crisis hídrica, hoy se reúne el COED

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves, a las 14:00, autoridades y representantes de instituciones se reunirán en el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz con el objetivo de generar estrategias para enfrentar las consecuencias de la crisis hídrica, la sequía, además los avasallamientos e incendios forestales.

El objetivo del encuentro es evaluar la crítica situación que vive el departamento, además de generar un análisis e informe sobre la región, ya que, hasta la fecha, 13 municipios se declararon en desastre por sequía.

Al respecto, la directora de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, Paola Weber, informó que se está trabajando en la perforación y habilitación de pozos y sistemas de agua, envío de cisternas, tanques flexibles, bebederos para agua y asistencia técnica para mejorar la situación en las zonas afectadas por la sequía.

Además, Weber hizo un llamado a las autoridades competentes para tomar medidas firmes y drásticas contra las personas involucradas en avasallamientos e incendios forestales.

“No habrá recursos ni acciones suficientes si no hay lluvias, porque sin bosques, sin árboles, áreas protegidas, sin nuestros recursos naturales, que si no los cuidamos, no habrá agua”, advirtió.