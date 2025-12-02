Con quemaduras en 60% del cuerpo, mujer embarazada lucha por su vida en terapia intensiva

La mujer que resultó gravemente herida luego de que su vehículo explotara mientras cargaba combustible en un surtido de Portachuelo continúa en estado crítico. Según el informe médico, presenta quemaduras en más del 60% de su cuerpo y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

Víctor Hugo Zambrana, director del Hospital Japonés, explicó que la paciente requiere un tratamiento intensivo de sedación y está intubada para poder sobrellevar el dolor y recibir la atención necesaria para su recuperación.

“Se trata de un gran quemado con alto riesgo de vida. La sedación es imprescindible, ya que no podría soportar el dolor asociado con las curaciones complejas que requiere este tipo de lesiones”, afirmó.

Recientemente se confirmó que la paciente se encuentra en la quinta semana de gestación. Según Zambrana, “probablemente el proceso de quemaduras y la deshidratación temporal no afecten al feto en formación, pero si la evolución de la paciente fuera muy desfavorable, también podría comprometerse el embarazo”.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en el que el vehículo se envuelve en llamas.

Su hija de seis años también sufrió quemaduras graves, mientras que otros dos niños menores, de uno y tres años, presentan entre el 30% y 50% de su cuerpo afectado y fueron sometidos a cirugía.

