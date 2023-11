Santa Cruz

La mujer que sufrió un accidente que se registró en la intersección de 3er y 4to Anillo de la avenida Roca y Coronado en Santa Cruz, continúa internada en el hospital bajo observación médica.

Después del susto que tuvo la madre por la salud de su bebé, recibió la visita del conductor que protagonizó el accidente debido a fallas mecánicas. Este se comprometió a pagar todos los gastos.

"Más importante es la salud de ella. Voy a cubrir todos los gastos y ayudarle en todo lo que se pueda. Vine personalmente para que no digan que yo me quise dar a la fuga" señaló el conductor.

El suceso, captado por las cámaras de la Red Uno de Bolivia, mostró cómo la mujer, en un acto instintivo de amor y protección, levantó a su pequeño con sus propios brazos segundos antes de que el vehículo impactara contra ellos. Un periodista de Notivisión que se encontraba en el lugar logró recibir al niño, mientras la progenitora era rescatada por testigos del accidente.

El conductor relató que se dirigía a entregar su proyecto final para poder titularse de la universidad y que en ningún momento se percató de que sus frenos presentaban fallas.

"Yo venía de la Gabriel René Moreno para sacar un proyecto que tengo para finalizar mi carrera de electricidad industrial. Lastimosamente tenía un tiempo limitado para la entrega, fue que en un lapso de eso, el freno del vehículo no me agarró nada, una cosa que ni yo mismo me lo esperaba" relató Gary Gueres, conductor.