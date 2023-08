Conductor torturado también tenía un disparo en la cabeza

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este miércoles, familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós a Germán Cutili, el transportista interprovincial que fue asesinado en la carretera a Escoma y su vehículo desmantelado.

Todos exigen justicia y el esclarecimiento del caso, piden la sanción máxima y hasta pena de muerte para los responsables. El hombre deja a dos niños de 7 y 2 años en la orfandad.

"No sé cómo voy a soportar estar sin él. Solo pido justicia, por favor, para mi esposo, que de una vez se encuentren a los asesinos, que nos ayuden. No vamos a parar hasta encontrarlos. El vehículo ya ha sido precintado. Lo trajimos desde allá con la grúa, ahorita se encuentra en Tránsito", contó Míriam Cocario, la esposa de Germán Cutili, en medio de dolor, lágrimas y pedidos de justicia.

La viuda relató que no recibió ayuda de la policía para encontrar a su marido.

"Cuando fui a hacer la denuncia me dijo que esperara 72 horas, pero yo no podía. Por eso nos movilizamos con mis familiares y sus compañeros del sindicato", agregó.

El hombre fue encontrado en el camino de una población de Carabuco. Su cuerpo estaba dentro de su minibús, con la cabeza metida en una bolsa de plástico. Además, tenía golpes en diferentes partes del cuerpo y habría sido asfixiado. Posteriormente, se confirmó que le dispararon en la cabeza.

Transportistas compañeros de Cutili cuestionan que las autoridades no brindan seguridad en las carreteras. Además, no habría cámaras de seguridad en las trancas del sector. Denunciaron que no es la primera vez que uno de sus afiliados es asesinado cuando cumplía su trabajo.

Así encontraron a la víctima.

Según el informe médico forense, Germán murió por un disparo de arma de fuego en la cabeza y tiene un orificio de ingreso de proyectil.

"Existe un orificio de entrada en la parte occipital, es decir en la parte posterior del cráneo y existe orificio de salida en la parte anterior, a la altura del pómulo izquierdo", detalló Miguel Hidalgo, de la Policía Rural y Fronteriza.

La policía activó operativos para dar con las dos personas que habrían contratado al transportista para que los lleve a La Paz.

"Se están realizando las indagaciones, los lugares por donde este minibús habría circulado. Vamos a hacer también la pericia del vehículo, donde se encontraba la persona que ha sido victimada", agregó.

