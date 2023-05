Confirman el hallazgo del cuerpo de Andrea Gómez, se presume que se quitó la vida

Cargando...

La tarde de este jueves, la Policía Boliviana dio con el cadáver de Andrea Gómez Garrido, quien tenía 31 años, salió de su domicilio el pasado 12 de mayo y, desde entonces, no se conocía su paradero.

El subcomandante departamental de la Policía en Tarija, Cnl. Ivar Ortíz, ratificó que se trata de la misma y adelantó que este viernes por la mañana emitirán un informe preliminar sobre qué es lo que ocurrió con Andrés, por qué falleció y cuál es el avance en cuanto al trabajo que le corresponde a la institución del verde olivo.

Por lo pronto, explicó que debido a las circunstancias en las que fueron hallados sus restos mortales en el hotel Segovia I en la zona de la exterminal tarijeña, preliminarmete se maneja la hipótesis de que se trata de un suicidio, sin embargo, pidió a los medios de comunicación esperar hasta que se tenga el dato preciso emanado de la audiencia médico-legal.

El novio de Andrea, Paul Mauricio Segovia Pérez, aseguró no tener nada que ver en el fallecimiento y afirma que ella no contaba con más de Bs 200 en su posesión por lo que sospecha que como no tenía cómo costear tantos días de alojamiento en el hotel, alguien más tiene que estar involucrado en esto.

