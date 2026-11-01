¡Atención, rentistas y jubilados de Bolivia! Si está esperando el pago de su renta o pensión correspondiente a octubre de 2026, ya existe una fecha confirmada para realizar el cobro.

El martes 3 de noviembre comenzará la cancelación de estos beneficios en todo el país, de acuerdo con los cronogramas difundidos por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

La programación contempla distintas modalidades para facilitar el acceso al dinero, especialmente para los adultos mayores que tienen dificultades para trasladarse a una entidad financiera.

El SENASIR informó que, desde el martes, los rentistas titulares y derechohabientes podrán recibir sus pagos mediante las siguientes modalidades:

Abono directo en cuenta bancaria.

Puntos externos de pago habilitados.

Ventanillas del Banco Unión a nivel nacional.

La institución confirmó que la medida beneficiará a más de 65.000 asegurados del Sistema de Reparto.

Publicación Senasir.

Por su parte, la Gestora Pública también programó el pago de las pensiones de octubre desde el 3 de noviembre, a través de más de 40 entidades financieras autorizadas.

Publicación Gestora Pública.

Una de las medidas más importantes está dirigida a los adultos mayores y rentistas que, por motivos de salud o dificultades de movilidad, no pueden acudir personalmente a los puntos de cobro.

El SENASIR estableció un calendario especial para esta modalidad.

En las ciudades de La Paz y El Alto, el pago a domicilio comenzará el miércoles 4 de noviembre.

Mientras tanto, en el resto del territorio nacional, esta atención se iniciará el jueves 5 de noviembre.

La modalidad permite facilitar el acceso a las rentas de personas que requieren asistencia especial, de acuerdo con los procedimientos de la institución.

El director general ejecutivo del SENASIR, Alberto Bonadona, resaltó que el pago a domicilio representa una alternativa de gran importancia para los beneficiarios.

“Es una modalidad especial y de alta relevancia social”, manifestó la autoridad.

Bonadona explicó que este servicio busca facilitar el cobro a los rentistas que, principalmente por razones de salud, se encuentran imposibilitados de trasladarse a un punto de pago.

La institución aseguró que mantendrá sus modalidades de atención para garantizar el acceso oportuno de los asegurados a sus recursos.

Estas son las próximas fechas de pago

Además del desembolso correspondiente a octubre, la Gestora Pública dio a conocer las fechas previstas para los siguientes meses.

El pago de las pensiones de noviembre, incluido el aguinaldo, estará disponible desde el martes 1 de diciembre de 2026.

En tanto, las pensiones correspondientes a diciembre se pagarán desde el sábado 2 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado.

Estas fechas permitirán a los beneficiarios organizar sus gastos de fin de año.