Conozca el perfil de los delegados de la CIDH que llegaron a Bolivia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Bolivia para iniciar una visita “in loco” hasta el viernes 31 de marzo para observar la situación de los derechos humanos en el país. Conozca el perfil de algunos de los miembros que llegaron de la delegación.

Margarette May Macaulay

Es ciudadana de Jamaica y presidenta de la CIDH, fue reelegida en el 49 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 28 de junio de 2019 por cuatro años.

Posee el grado de licenciatura en leyes por la Universidad de Londres, fue jueza de la CIDH de 2007 a 2012, contribuyendo a la formulación de reglas de procedimiento de la Corte.

Esmeralda Arosemena de Troitiño

Es panameña, consultora y asesora en temas de infancia, niñez y adolescencia, mujeres y familia para organismo internacionales, asesora en la elaboración debates y aprobación de importantes leyes en esas materias, como asesora Ad Honorem en el Órgano Legislativo de Panamá.

Ocupó cargos en la judicatura de Panamá: fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, de la cual fue vicepresidenta.

Joel Hernández García

Es mexicano, tiene una licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Derecho Internacional de New York University School of Law.

Es miembro del Consejo Directivo del United Nations, interregional Crime and Justice Research Institute y fue miembro del Comité Jurídico Interamericano por el periodo 2015-2018.

Julissa Mantilla Falcón

Es peruana, abogada experta en Derechos Humanos, titulada por la pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con diploma de genero por la misma universidad y una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por The London School of Econmics and Political Science (LSE) de la Universidad de Londres.

Trabajó en la Defensoría del Pueblo del Perú y fue la encargada de la línea de género de la comisión de la verdad y reconciliación.

Edgar Stuardo Ralón Orellana

Es oriundo de Guatemala, es abogado constitucionalista, tiene una trayectoria profesional de 20 años y como jurista se ha especializado en materia constitucional.

Combinó la docencia universitaria y el litigio, además de convertirse en su país en referente de opinión publica en temas constitucionales.

Se prevé el arribo de otros miembros.