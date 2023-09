Pando, Bolivia

Mediante una carta y un audio de voz, conscriptos del batallón de Ingeniería VI "Riosinho" de Cobija, Pando, denunciaron que se encuentran sin comida varios días. Denunciaron que el nuevo comandante de esta unidad militar les estaría robando sus víveres.

En el audio se escucha a un joven que se identifica como recluta del batallón de Ingeniería VI "Riosinho". Quien señala que se encuentran sin víveres debido a que su nuevo comandante estaría robando estos alimentos y trasladándolos en una camioneta.

"Soy un recluta del batallón Riosinho, la cual doy a conocer estamos sufriendo de comida. Mis antiguos están enfermos. Nuestro nuevo comandante, no entendemos por qué lo cambiaron, ya que hubo un relevo injusto. Y ahora non tenemos con el mariscal, hace robos. Hace robos al batallón, se roba nuestros víveres en nuestras caras. Se roba los víveres usando el camión del batallón. Nos tiene sin azúcar, no tenemos fideo, el pan, es un pedazo de pan. Se roba los víveres en una camioneta blanca, no sabemos si lo vende, no sabemos si se lo queda. Por favor tienen que hacer algo", se escucha en el audio.