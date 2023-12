Constitucionalistas aseguran que prórroga de magistrados es inconstitucional

Cargando...

Marco Antonio Baldivieso, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, manifestó que la prórroga del mandato de magistrados del Poder Judicial es anticonstitucional e ilegítima y adelantó que ve poco probable que haya nuevas elecciones porque la decisión está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde no hay consenso entre las diferentes fuerzas políticas.

Baldivieso argumentó que hasta que se elijan en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los actuales magistrados van a estar auto prorrogados, sin fecha ni año definidos. “No sabemos cuánto se han prorrogado en sus funciones, 2025, 2026, son autoridades serviles y subordinadas al poder político”, manifestó.

Baldivieso indicó que en la Constitución no está contemplada la prórroga del mandato y recordó la reelección y que la Resolución 49/2023 es anticonstitucional. “Las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes, pero si el pacto social no contempla la prórroga de mandato, no se debe obedecer a esta resolución”, señaló.

Consultado en Que No Me Pierda sobre las consecuencias por haberse prorrogado en su mandato, el exmagistrado dijo que depende del poder político, pero si no alcanzan los 2/3 para procesar a los magistrados o si no tienen la mayoría, no podrán llevar adelante un juicio de responsabilidades.

Cargando...

De su lado, Ana María Castillo, senadora del MAS, dijo que la decisión de los magistrados es una respuesta a la poca predisposición y a la poca voluntad de las tres fuerzas políticas en la Asamblea. “Esta prórroga deja tranquila a la ciudadanía porque no deja un vacío de poder, no se paralizan los trabajos en el Órgano Judicial, por otra parte, causa molestia, pero molestia que ha sido ocasionada por nosotros mismos”, dijo la asambleísta.

CONSTITUCIONALISTAS VEN RECONOCIMIENTO A AÑEZ

Por su parte, el constitucionalista Willians Bascopé, fue más allá en el análisis jurídico y aseguró que con la aprobación de esta resolución de prórroga de mandato, los magistrados están asumiendo que no hubo golpe de estado y que, por lo tanto, el mandato de Jeanine Añez fue constitucional.

Antes, en su cuenta de X (exTwitter), el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé calificó de “sombrío precedente, desconoce al constituyente y debilita la democracia” la prórroga del mandato de los magistrados.

“Declaración constitucional 040/23 que atiende consulta s. PL 144/22 – 23 sobre elecciones judiciales resulta ilegítima e inconstitucional”, escribió el exmandatario.

Cargando...