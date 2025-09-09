Contracabol entra en emergencia y convoca a reunión en Cochabamba por alza de la carne

El precio de la carne en Bolivia continúa en ascenso y mantiene en emergencia al sector cárnico, que anunció una reunión de urgencia este miércoles en Cochabamba. Según denunció Gonzalo Serrudo, representante de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), el Gobierno no ha cumplido con el acuerdo firmado en mayo pasado y ha permitido una nueva escalada de precios.

“Lamentablemente el kilo gancho hoy por hoy nos lo están dando en los mataderos arriba de los 40 bolivianos. A nivel nacional estamos hablando entre 45 y 48 bolivianos”, explicó Serrudo en entrevista con El Mañanero. Este incremento se refleja directamente en los mercados: en Santa Cruz, las carnes de primera ya se venden entre Bs 60 y 64, lo que ha generado rechazo en los consumidores.

El dirigente advirtió que la situación está debilitando al sector, ya que las ventas disminuyen mientras las amas de casa buscan otras alternativas más accesibles. “Muchos colegas ya migraron a otras actividades e incluso al exterior”, lamentó.

Serrudo recordó que el 20 de mayo se firmó un acuerdo entre Fegasacruz, Congabol, las empresas exportadoras y el propio Gobierno, que garantizaba el abastecimiento del mercado interno como prioridad, en cumplimiento de la seguridad alimentaria establecida en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, sostuvo que este compromiso fue “traicionado” al autorizar exportaciones sin garantizar la estabilidad de los precios internos.

“Desde ya nos preocupa la noticia de que se expande más la exportación. No decimos que sea mala, pero primero debe garantizarse el mercado interno”, afirmó. Contracabol convocó al ministro de Desarrollo Productivo, Yamil Flores, y al ministro de Desarrollo Rural, Zenón Mamani, para que participen en la reunión de este miércoles en Cochabamba, donde se evaluarán posibles medidas.

Mientras tanto, el precio de la carne sigue golpeando al bolsillo de las familias bolivianas, que ven cómo uno de los productos básicos de la canasta familiar se convierte en un lujo cada vez más difícil de costear.

