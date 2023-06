Crean un sistema digital para el monitoreo y registro de casos de abuso a menores

Cochabamba, Bolivia

Presentaron un sistema digital de monitoreo y registro de casos de abuso en contra de menores de edad y el cumplimiento de las sanciones a los agresores. El objetivo es sistematizar toda la información de los casos que sean atendidos en la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.

"Tener un gobierno municipal moderno electrónico digital para que realmente el seguimiento de estos casos tenga no solamente la agilidad la oportunidad, si no nosotros tener la oportunidad de hacer ese seguimiento, a través de estos sistemas digitales para que ya nuestros casos no estén olvidados", afirmó Jhenny Rivero, secretaria de Desarrollo Humano.