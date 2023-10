Cronenbold se declara "evista" y analiza postular a la alcaldía de Warnes

Santa Cruz

Mario Cronenbold el excandidato a la Gobernación de Santa Cruz, por el Movimiento Al Socialismo (MAS), analiza su repostulación por la Alcaldía de Warnes.

"Estoy trabajando para ganarme la posibilidad de ir de candidato a la alcaldía de Warnes. No ofendo a nadie con eso. Contento, yo siempre he dicho que uno tiene que ganarse las posibilidades y no imponerse a nada. Me baso a datos, los números son positivos", señaló.