¿Cuáles son las consecuencias para Bolivia si no aprueba la evaluación de Gafilat?

Bolivia

El equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) concluirá en diciembre de este año la evaluación a Bolivia sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero.

El pasado lunes arribó al país un equipo evaluador de Gafilat para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las tareas que se efectúan en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero.

Apaza explicó que este equipo de expertos evaluará, principalmente, a aquellas entidades relacionadas con el sistema financiero, ya que esos tipos de ilícitos se efectúan a través de transacciones, reporta la agencia ABI.

Esta cuarta ronda de evaluación se efectúa para ver en qué medida el país cumple con los estándares internacionales relacionados con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.

"Lista gris"

Si el país no aprueba esta evaluación, podría volver a la "lista gris" de la que el país salió en 2012 y traería consecuencias negativas para el comercio exterior.

“El resultado de la evaluación que se va a hacer, va a tener resultados en la economía también del país. Si Bolivia no tiene una buena evaluación podría entrar a una ‘lista gris’, que a nivel internacional se la conoce como países de riesgo ”, indicó Apaza.

En ese sentido, señaló que, si un país entra en esa denominada “lista gris”, implica que tanto para sus exportadores como importadores les será más complicado el comercio internacional; es decir, que tendrán dificultades para enviar y recibir dinero del exterior.

“Lo que no queremos es que el país tenga ningún obstáculo para poder hacer estas transacciones financieras a nivel internacional. Por eso, es importante que Bolivia esté a la parte de todos los países porque en América Latina vamos cumpliendo estos estándares internacionales”, sostuvo.

Explicó que la lista gris, es como una central de riesgos. “Cuando uno va al banco a pedir un préstamo y está en esa lista no puede acceder al financiamiento porque es un cliente de riesgo. Más o menos pasa igual a nivel país”, detalló. “Por ejemplo, al ser país de riesgo el resto de los países ya no van a confiar en nuestro sistema financiero ni en sus bancos, por podrían subir las comisiones y encarecer las transacciones”, agregó, citado por Página Siete.

Mencionó que los estándares y medidas internacionales contra dichos ilícitos se van actualizando año tras otro y el país también tiene que ir actualizando su normativa interna para dar cumplimiento.

“Estos aspectos los hemos venido socializando a la población, porque esto se ha vuelto algo muy político. Se ha empezado a decir que con esto se va a congelar cuentas cuando el país ya viene cumpliendo hace más de 10 años este tipo de estándares y normativas que no han afectado a ninguna persona porque en Bolivia no tenemos terroristas, no hay financiamiento al terrorismo”, dijo.