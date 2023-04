Cuellar denuncia a una fiscal y un juez de Aiquile de favorecer a Héctor Arce

Cochabamba, Bolivia

Este jueves, Rolando Cuellar llegó a Cochabamba para formalizar una denuncia contra una fiscal y un juez de Aiquile. El diputado los acusa de favorecer a Héctor Arce en los procesos de corrupción que tiene en su contra.

Cuellar se apersonó a la Fiscalía Departamental de Cochabamba y presentó la denuncia contra una fiscal de Aiquile, acusándola por el delito de incumplimiento de deberes por presuntamente favorecer al diputado Héctor Arce dentro de la denuncia por presunta corrupción en el municipio de Omereque, cuando era alcalde.

Señaló que hubo irregularidades en el proceso de investigación. Dijo que se pidió alerta migratoria, requerimientos a Derechos Reales y congelamiento de cuentas, pero no les autorizaron.

La segunda denuncia la realizó en el Consejo de la Magistratura contra un juez de sentencia penal por el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley por haber dado curso a la denuncia de Arce por calumnias e injurias contra él.

"Me denuncia por calumnia, injuria, difamación. Inmediatamente, este juez me notifica para una audiencia de conciliación. No voy a conciliar con este mafioso delincuente, no voy a asistir a esta audiencia de conciliación", agregó.