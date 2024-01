¡Cuidado! Delincuentes recurren a nuevo método para dopar a sus víctimas

La Paz, Bolivia

Autoridades alertan sobre un nuevo ‘modus operandi’ de los delincuentes, quienes ya no solo utilizan alimentos para dormir a sus víctimas, sino ahora, los rociarían con algún tipo de químico para poder dormirlos y robarles sus objetos de valor.

En su mayoría, este tipo de casos han sido identificados en las terminales de buses del país, donde existen varias denuncias de pasajeros que llegan ‘dopados’ hasta su destino.

Un reciente hecho se registró la semana pasada, una pareja de adultos mayores llegaron dopados a la ciudad de La Paz, ellos habían emprendido su viaje desde Oruro, y aseguraron que no consumieron ningún alimento ni bebida en el bus.

“Las personas dicen: ‘no he tomado nada, no he consumido nada, solo se me han acercado’, entonces la Policía está presumiendo que hay un químico en aerosol que están generando esas acciones”, señaló Branli Mercado, coordinador de terminal de buses La Paz.