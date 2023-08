"¡Cuidado!": Estafador con billetes falsos al acecho, hay más víctimas

Cochabamba, Bolivia

Un hombre fue identificado luego que se publicaron vídeos donde trató de engañar a un vendedor de helados en la avenida Salamanca. Su modus operandi es ingresar a los comercios como un cliente y pagar por los productos con un billete falso de 200 bolivianos.

En las últimas horas se han conocido más videos donde estafa en varios comercios, el delincuente intenta hacer pasar el billete falso, realizando compras menores. La forma en que opera es ganándose la confianza del vendedor.

El caso se dio a conocer luego que este hombre ingresó a una heladería e intentó pagar el producto con un billete falso. Al ser descubierto se portó agresivo con la víctima y empezó a insultarlo, llegando a la agresión.

Este el momento que se ha vuelto viral:

Lo llamativo es que hace un año atrás ingresó a la misma heladería intentando cambiar el billete falso y de igual forma se portó agresivo, también fue violento con el encargado de esa época.

Suma otra víctima del estafador del billete falso, ingresó a una barbería en la avenida América y de acuerdo al relato pago con 200 bolivianos, el dueño del lugar fue hacer su denuncia en la Estación Policial Integral (EPI) norte y central, donde lamentablemente le dijeron que el caso no correspondía a su jurisdicción, por tal motivo no fue recepcionada.

"Al percatarse mi barbero que el billete era falso, salió corriendo, pero afuera ya estaba un auto esperándolo (...) Al tacto se siente que es papel, pero parece verdadero, tiene su cinta e incluso la marca de agua. Lo reconocí al ver el video de la heladería, hablaba el mismo cuento. Saqué la impresión y llevé las fotos a la Felcc, pero no quisieron recepcionar mi denuncia porque supuestamente no era su jurisdicción, yo me cansé, porque no puedo perder mi tiempo", indicó el dueño de la Barbería.