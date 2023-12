¡Cuidado! Robaron mil bolivianos a vendedor de pasankalla porque no tenía cambio

La Paz, Bolivia

Ocurrió en la ciudad de La Paz, un joven vendedor de pasankalla fue víctima del “cuento del tío”, un supuesto comprador simuló comprarle y al no contar con dinero fraccionado le dijo que le pagaría en su vehículo, sin embargo, sólo era una distracción.

El hombre hizo que el vendedor lo acompañe hasta donde supuestamente estaba su familia, pero al llegar, no encontraron ni motorizado ni gente, fue entonces que retornó a su puesto, pero ya no encontró sus pertenencias.

“Mi auto está esperando afuera me dijo, me han sacado y he salido, ahí entraron dos personas al puesto y cuando volví ya no había mi mochila ni nada”, cuenta el joven vendedor.