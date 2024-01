Damnificados de Las Mercedes bloquean carretera en Yungas en demanda de ayuda tras inundaciones

La Paz, Bolivia

Un bloqueo por parte de los pobladores de la localidad de Las Mercedes, en la carretera La Asunta-Chulumani, comenzó el miércoles en demanda de la atención de autoridades por las riadas que azotaron fuertemente a los Yungas de La Paz.

"El pueblo ya ha rebasado a los dirigentes, ya estamos en bloqueo. No hay acceso al municipio de La Asunta porque las autoridades nacionales y departamentales no han respondido a nuestras peticiones ", indicó Willy Maldonado, presidente del Comité de Educación de Distrito de La Asunta, en entrevista con El Mañanero.

Hasta el momento, 240 familias han sido afectadas por las lluvias, inundaciones y mazamorras, tanto en sus viviendas como en sus cultivos. En el puente Charobamba, de la red departamental, el lodo cortó el paso a La Paz. Una decena de vehículos quedaron varados en el sector.

"Está completamente cerrado la entrada y la salida de la capital del municipio de La Asunta. Estamos en una necesidad muy tremenda y eso ha ocasionado que la población, en esa desesperación de estar constantemente con lluvias, haga el bloqueo. No estamos tranquilos en Las Mercedes", agregó Maldonado.

Aseguran que hasta el momento no llegó la ayuda prometida por el gobierno central.

"Se ha canalizado las peticiones correspondientes a las autoridades e instituciones para que vean la ayuda que merecemos como bolivianos, pero no ha llegado nada hasta el momento más que la maquinaria del municipio, que está trabajando ahora en la mañana. Gracias a Dios, hoy ha salido el sol y eso nos tranquiliza un poco, después de una llovizna constante toda la noche. La gente está en el bloqueo. No se va a levantar, mientras no se concrete la ayuda a la población de Las Mercedes", aseveró.