DDE: Ningún colegio particular puede subir el monto de las pensiones escolares

Cochabamba, Bolivia

La Dirección Departamental de Educación (DDE) afirmó que ninguna unidad educativa particular puede subir el costo de las pensiones escolares unilateralmente. La probabilidad de incremento fue comentada por el representante de la Asociación de Colegios Particulares (Andecop), ante el incremento salarial anunciado por el gobierno.

"Decirles a Andecop que ellos, por su propia determinación, no pueden determinar un incremento de pensiones. Recomendarles a los padres de familia, que a la fecha no hay ningún incremento de pensiones. No pueden ellos incrementar o exigir el cobro de pensiones", afirmó Iván Villa, director de la DDE.