"De milagro estoy viva", dijo una mujer que casi fue aplastada por un trufi

Cargando...

Oruro, Bolivia

Una mujer sobrevivió de milagro a un accidente de tránsito, luego que un minibús impactara contra una caseta. De acuerdo al relato de la transeúnte, el vehículo de transporte público no respetó el semáforo que estaba en rojo.

"El minibús quería cruzar, otro vehículo puso sus guiñadores, entonces el trufi trató de ganarle tomó más impulso por este motivo se chocaron. El mini tuvo la culpa por querer pasar en rojo (...) Yo estaba en la esquina, y gracias a Dios pude hacerme a un lado, no sé cómo reaccioné", contó totalmente en shock.

La joven estaba en una esquina esperando agarrar un motorizado para retornar a casa. En las imágenes se observa como el automóvil aplastó un puesto de color azul, la carrocería frontal quedó totalmente destruida.

"Deberían haber en este lugar controles, es muy complicado. Hay choferes muy imprudentes en la ciudad (...) Gracias a Dios no hubo ningún herido, si no me movía yo hubiera sido la persona que hubiera sido aplastada", dijo conmocionada la mujer que presenció el accidente y logró salvarse.

Cargando...