Debate sobre el cabildo: De "gran evento" a "convocatoria inválida"

Cargando...

La Paz, Bolivia

"Fue un fracaso", “no congregaron ni a 60.000 personas”, fueron las afirmaciones que hicieron los legisladores evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre el cabildo que se desarrolló este martes en El Alto, convocado por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad arcista. A su vez, desde el gobierno se aseguró que se trató de un "gran evento".

Así, el senador 'evista', Leonardo Loza, afirmó que fue un "total y rotundo fracaso".

"De acuerdo a los cálculos que ellos mismos han hecho, no pasan más de 50 mil personas. Es un fracaso muy grande", aseveró.

Asimismo, indicó que muchas personas asistieron obligadas al encuentro.

"Se ha chantajeado a alcaldes, se ha prevendalizado algunos dirigentes, han obligado y forzado a los servidores públicos, pero ni con prevenda, ni con chantaje, han logrado su objetivo", agregó.

También destacó que el Tribunal Supremo Electoral no estuvo presente en el cabildo.

Cargando...

"Es saludable la no participación del órgano electoral porque era completamente una actividad política, no un cabildo nato del pueblo, sino de varios sectores políticos", detalló.

En ese sentido, dijo que el cabildo fue realizado por el gobierno y no por las organizaciones sociales.

"Lamentamos el discurso del presidente que una vez más mintió al pueblo boliviano al decir: 'gracias por invitarme', es una gran mentira porque él sabe perfectamente que ellos convocaron y organizaron", complementó.

Comentó las resoluciones tienen otra connotación, consideró que es una llamada de atención porque se pide realizar cambios en el gabinete y gestionar proyectos para enfrentar la sequía y escasez de agua.

“Es un revés para el Gobierno, le han pedido cambios en el gabinete, es algo que nosotros hemos planteado, desde hace tres años venimos pidiendo. Se pide que se asuman acciones para enfrentar la sequía y son demandas muy claras”, aseveró.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró que fue una gran fiesta.

"Hemos visto que los bolivianos y bolivianas, a través de las organizaciones sociales, han hecho conocer su molestia con este mal llamado congreso en Lauca Ñ", dijo.

A su vez, el senador William Torrez, del ala radical, aseguró que no existe un Pacto de Unidad, debido a la división en las organizaciones sociales.

Cargando...

"Sería un error negar que no hubo presencia. Dijeron que tendrían un millón de participantes, pero habrán asistido 200 mil personas, no más. Además, esta presencia no fue voluntaria", reiteró.

También indicó que las resoluciones no son de cumplimiento obligatorio para ningún militante, porque los cabildos no están reconocidos en el estatuto interno del MAS, por lo tanto, no se puede desconocer el congreso en Lauca Ñ.

"No tiene carácter vinculante, ni las resoluciones adoptadas son de cumplimiento obligatorio. En el congreso se debatió y se eligió al comité ejecutivo nacional, a la cabeza de Evo Morales, no existe otra instancia. Lo determinado ayer no tiene ninguna relevancia jurídica, no se dará cumplimiento", agregó.

Del mismo modo, comentó que no hay división en el MAS y que quienes participaron en el cabildo "ya no forman parte del partido", pero están dispuestos a recibirlos si quieren volver.