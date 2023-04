Declaración de la dueña del departamento desde donde cayó Einar Bilbao: "Me acerqué al balcón y ya estaba abajo"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Continúa la investigación en torno a la muerte del Einar Bilbao, joven de 25 años que perdió la vida tras caer desde el sexto piso de un edificio ubicado en la zona de Equipetrol, en Santa Cruz. La Red Uno tuvo acceso a la declaración que brindó ante la Fiscalía, Mirian Roca Chávez, propietaria del departamento donde la víctima estaba compartiendo bebidas alcohólicas con otro grupo de personas.

P: Diga la declarante ¿Dónde se encontraba en fecha 23 de abril y en compañía de quienes?

R: soy cantante independiente y realicé varios shows. Terminé de trabajar cerca de las 3 de la mañana. Llamé a un amigo para que me deje entrar a su boliche de nombre ‘Woods’, entré con mi amiga y ahí armamos una mesa entre varios. Ahí se acercó el chico que murió, no lo conozco. Ahí en el boliche tomamos whisky luego decidimos irnos a mi departamento a continuar bebiendo, Roxana, Mauricio, el chico y yo. No me acuerdo como ni a que hora salimos del boliche ni como es que entramos al departamento, pero según el guardia de seguridad yo di la autorización para que ingresen. Ahí consumimos cerveza.

Luego, tipo 10 de la mañana, mi amiga Roxana se fue porque tenía que trabajar; se fue con Mauricio. Yo le dije al chico que se cayó que se vaya, pero no se quería ir. Me entré a mi cuarto y cuando salí ya no había. Me acerqué al balcón y ya estaba abajo. Entre en shock, no sabía que hacer. No me acuerdo que le dije al guardia, le pedí que llame a la policía. No supe en que momento se sacó su polera y la dejó en el cuarto de mi hijo. A mi el chico ni me interesaba, ni me acuerdo haber hablado con él. Por lo que me comentaron se chimó con nosotros porque era mi ‘fan’.

P: ¿Quiere agregar algo más?

R: Que yo no tengo la culpa de nada.