Defensa sostiene que Remberto López no participó en crimen del juez Cruz

La abogada Silvia Tapia, defensora de Remberto López, uno de los acusados en el caso del asesinato del juez Wilber Cruz, aseguró que su cliente está cumpliendo detención preventiva y negó categóricamente cualquier participación en el crimen.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Tapia señaló: “Mi cliente no habría sido capaz de mandar a quitar la vida al juez Wilber Cruz. La detención domiciliaria que se le concedió previamente fue legítima y no hay pruebas que lo vinculen con este hecho de sangre”.

Según la abogada, la imputación se basa en presuntas teorías de coautoría, considerando que los acusados habrían planificado el atentado desde los centros carcelarios donde estaban recluidos.

Tapia también criticó la difusión de audios y videos por parte del abogado Ludwing Ledezma, asegurando que estas publicaciones han generado acoso hacia su defendido y hacia los miembros del tribunal.

“Se nos ha acosado mediante TikTok y otras redes, pero mi cliente nunca ha tenido participación en el hecho. El objetivo de estas publicaciones es afectar la imagen de las autoridades judiciales”, afirmó.

Sobre las acusaciones de corrupción que se han ventilado públicamente, la defensora enfatizó: “Si Ledezma tenía denuncias de actos ilícitos de parte del tribunal, debía iniciar los procedimientos legales correspondientes. No puede usar redes sociales para incitar a la población y poner en duda la integridad de los jueces”.

Por ahora, Remberto López cumple detención preventiva en Palmasola, mientras la Fiscalía continúa con la investigación y las audiencias correspondientes. Tapia aseguró que seguirá demostrando la inocencia de su cliente en los tribunales.

Mira la programación en Red Uno Play