Defensoría del Pueblo calificó como un acto de xenofobia declaraciones de diputada chilena

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, manifestó su profunda preocupación por las declaraciones emitidas por la diputada chilena María Luisa Cordero Velásquez, quien se refirió a la población boliviana con expresiones discriminatorias y ofensivas.

La defensoría señaló que este tipo de manifestaciones constituyen un acto de xenofobia que vulnera la dignidad humana y que, de reproducirse, podrían afectar los derechos fundamentales de la población, especialmente de las y los bolivianos residentes en Chile.

En este contexto, la Defensoría informó que ha comunicado formalmente su preocupación al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, con el objetivo de aunar esfuerzos para que se adopten las acciones correspondientes dentro de sus competencias, con el fin de prevenir la reproducción de estas expresiones y fortalecer los principios de respeto mutuo y dignidad humana.

Asimismo, la entidad defensorial anunció que realizará un seguimiento permanente de las acciones asumidas por las instancias competentes del Estado boliviano para evitar la proliferación de discursos xenófobos y garantizar la protección de los derechos de la población migrante.

La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de velar por el respeto y la vigencia plena de los derechos humanos, contribuyendo a consolidar una convivencia basada en la dignidad y en los valores universales de igualdad, respeto y solidaridad entre los pueblos.

Mire el comunicado de la Defensoría del Pueblo:

Mira la programación en Red Uno Play