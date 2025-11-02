Deja a dos hijas en la orfandad: Velan los restos del hombre asesinado a puñaladas en un mercado de Montero

En la zona del Plan 3000, familiares y amigos velan los restos mortales de Pascual Chambi, de 39 años, quien fue víctima de un brutal asesinato ocurrido la mañana del sábado en un mercado del municipio de Montero.

El hecho, según la Fiscalía, tuvo un móvil pasional. El principal sindicado habría atacado a Pascual y a su pareja con un arma blanca, provocando la muerte de él y dejando a la mujer gravemente herida, actualmente hospitalizada en Montero.

Familiares del fallecido piden pena máxima para el agresor, quien ya fue imputado por los delitos de asesinato y tentativa de feminicidio. La Fiscalía ha solicitado 180 días de detención preventiva mientras continúa la investigación.

Pascual Chambi se dedicaba a la agricultura y deja dos hijas en orfandad. Según la investigación, el agresor le habría propinado más de 15 puñaladas.

