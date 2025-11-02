TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

22ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Deja a dos hijas en la orfandad: Velan los restos del hombre asesinado a puñaladas en un mercado de Montero

La Fiscalía investiga el hecho como un móvil pasional y solicitó detención preventiva para el agresor. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/11/2025 11:08

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En la zona del Plan 3000, familiares y amigos velan los restos mortales de Pascual Chambi, de 39 años, quien fue víctima de un brutal asesinato ocurrido la mañana del sábado en un mercado del municipio de Montero.

El hecho, según la Fiscalía, tuvo un móvil pasional. El principal sindicado habría atacado a Pascual y a su pareja con un arma blanca, provocando la muerte de él y dejando a la mujer gravemente herida, actualmente hospitalizada en Montero.

Familiares del fallecido piden pena máxima para el agresor, quien ya fue imputado por los delitos de asesinato y tentativa de feminicidio. La Fiscalía ha solicitado 180 días de detención preventiva mientras continúa la investigación.

Pascual Chambi se dedicaba a la agricultura y deja dos hijas en orfandad. Según la investigación, el agresor le habría propinado más de 15 puñaladas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

11:30

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chavo

11:30

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD