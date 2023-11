"Dejé a mi hijo sano y ahora está muerto", dijo la madre de un premilitar

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Falleció un premilitar de 16 años el pasado sábado 11 de noviembre, la madre denunció que su hijo fue sometido a duros entrenamientos, bajo las altas temperaturas, en el trópico de Cochabamba.

Óscar Márquez Jiménez, junto a otros premilitares llegaron hasta la base naval de Puerto Villarroel, donde de acuerdo a pronóstico del Senamhi las temperaturas se encuentran en ascenso.

“Yo dejé a mi hijo sano, el día sábado 11 de noviembre para que vaya a su premilitar y en la tarde recogí a mi hijo inconsciente, con una temperatura muy alta, no respondía a nada. Entró en un estado inconsciente y falleció este martes 14 de noviembre”, relató la madre de Óscar.

Durante esa jornada el menor cumplía con su instrucción militar, pero habría tenido un pequeño altercado con su instructor, por tal motivo fue castigado con más actividades físicas bajo el intenso sol.

“Le puso mala cara al instructor y de castigo le hizo hacer más ejercicios, 200 lagartijas, controlo que hiciera toda la actividad física, a pesar de estar fatigado (…) Al final el doctor internista del seguro me dijo que no fue natural, ha sido provocado por el golpe de calor y exceso de ejercicio al cual ha sido sometido”, remarcó

Desde el regimiento donde Óscar cumplía su servicio militar no se pronunció al respecto. “Hasta ahora no me dijeron nada y ahora no sé qué pasará”, contó la mamá en medio del llanto e impotencia.

La policía espera los resultados de la autopsia de ley realizada al premilitar que falleció, su cuerpo fue llevado hasta el Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF), pero no se descarta que haya perdido la vida por un infarto.