Delincuente apuñaló a niño de 12 años para robarle 10 bolivianos

La Paz, Bolivia

Un delincuente apuñaló a niño de 12 años en su mano para robarle 10 bolivianos y su celular en la zona de miraflores en La Paz. Según el relató del niño, el sujeto lo interceptó, lo amenazó con un cuchillo y le pidió que le entregue todo lo que tenía.

"Te voy a matar, de todo me estaba diciendo y he sacado mi celular y le he dado", expresó el niño y pidió más control y detención para el asaltante.