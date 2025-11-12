Delincuente ingresó a robar a un instituto en la zona de Los Pozos

La delincuencia continúa golpeando a la capital cruceña. La madrugada de este martes, delincuentes ingresaron a un instituto ubicado en la zona de Los Pozos, para cometer un robo.

Según se informó, el hecho ocurrió cuando un individuo logró ingresar por una de las ventanas superiores de las aulas.

Una de las docentes del centro educativo relató que el sujeto intentó sustraer una balanza de piso, aunque no pudo llevarla debido al peso. Sin embargo, logró sustraer dos garrafas antes de huir del lugar.

Las cámaras de seguridad registraron a un solo varón, de contextura delgada y tez morena, aunque no se descarta que haya esperado en el exterior.

El personal del instituto manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el delincuente regrese, especialmente porque el centro educativo funciona en horarios nocturnos.

Docentes y alumnos expresaron su temor, puesto que, la zona de Los Pozos es considerada de alto riesgo, y los robos son frecuentes en las inmediaciones, especialmente a la salida de clases.

Las autoridades del instituto presentaron la denuncia correspondiente ante la policía, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados concretos.

