Delincuente roba en un instituto técnico de enfermería en la zona de Los Pozos, Santa Cruz

La docente Giselle Rosales Galarza denunció que el individuo ingresó al instituto, situado en la calle Arenales, la noche del martes. Según el reporte, logró llevarse dos garrafas e intentó sustraer una balanza de piso, la cual abandonó en el camino debido a su peso.

Rosales explicó que el ladrón habría ingresado por un lote baldío contiguo al establecimiento.

“Ingresó una persona a nuestra institución por una de las aulas. Creemos que se metió por un lote que es baldío y entró por una de las ventanas. Se dio maneras de bajar al primer piso para poder entrar a nuestro laboratorio”, relató Rosales.

La educadora añadió que, aunque el robo no fue de gran magnitud, el hecho preocupa por la seguridad del personal y de los estudiantes, quienes permanecen en el instituto hasta altas horas de la noche.

“Intentó llevarse una balanza, pero lo dejó a medio camino. Lo que sí pudo llevarse fueron dos garrafas del instituto. Pedimos mayor seguridad”, manifestó.

Piden a las autoridades esclarecer el hecho y capturar al sujeto que robo pertenencias de valor.

