Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Imágenes de cámaras de seguridad en la zona del estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera captaron el momento exacto cuando un presunto delincuente, en horas de la noche, ingresa a una vivienda por el tejado de casas vecinas, luego llega hasta su objetivo y de ahí baja para proceder a llevarse varios objetos de valor.

El propietario del inmueble relató a Red Uno que el sujeto habría estado por unos 15 minutos al interior de su casa, mientras ellos dormían. Fue así que aprovechó para llevarse dos teléfonos celulares, computadora laptop, un juego para niños, un reloj y otros objetos de valor.

Las mismas cámaras de seguridad también revelaron que el antisocial trepó el techo nuevamente, salió del inmueble y se reunió con otros delincuentes, que lo estaban esperando en la calle.

“Es increíble cómo no nos dimos cuenta, cómo ha entrado a centímetros de uno, durmiendo en su cama y el tipo al lado mío, me sacó el teléfono sin que me dé cuenta”, contó la víctima.

Cargando...