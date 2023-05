Delincuentes intentaron robar la capellanía de "San José" en el Hospital Viedma

Cochabamba, Bolivia

Sujetos intentaron ingresar a la capellanía de "San José", templo ubicado en el Hospital Viedma, los delincuentes ingresaron a un kiosco y se llevaron algunos enseres y productos. El hecho delictivo se registró la madrugada de este domingo 28 de mayo.

Los antisociales intentaron ingresar rompiendo la puerta, su objetivo era llevarse objetos simbólicos y de valor, al no conseguirlo dejaron destrozos. "Forzaron las puertas para ingresar pero no lograron ingresar, las puertas adyacentes y la principal fueron dañadas, sin lograr su objetivo (...) Se llevaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, rompieron los vidrios donde se encontraba", indicó el párroco.

El daño material es de consideración debido a que las puertas son antiguas y fueron dañadas por los ladrones. Al margen de esto rompieron los vidrios de la gruta donde se encontraba la Virgen de Guadalupe, llevándose la imagen. La dueña de un kiosco también fue víctima de los delincuentes.

"El sábado por la noche yo me fui y estaban todos mis enseres, ahora me han robado. Ya la anterior vez me robaron mis garrafas, ahora se han llevado todo, mesas, platos, cubiertos y ollas. Todo se lo llevaron y me destrozaron el kiosco", contó acongojada.