Santa Cruz, Bolivia

En un audaz acto delictivo, delincuentes lograron llevarse una cuantiosa suma de dinero en efectivo, joyas y equipos electrónicos, tras violentar un domicilio ubicado en el barrio San Francisco en Los Lotes, Santa Cruz. Las víctimas, consternadas por la situación, manifestaron su descontento ante la falta de interés por parte de las autoridades policiales en esclarecer el caso.

Los antisociales no dudaron en forzar los candados de la vivienda, accediendo así a tres habitaciones donde sustrajeron diversos objetos de valor. Aprovechando la ausencia de los propietarios y los inquilinos, los delincuentes lograron escapar con un botín que incluía parlantes, una laptop, joyas, tres mil dólares y más de veinte mil bolivianos.

Una de las víctimas, quien sufrió el robo de una suma destinada al pago del alquiler, expresó su indignación hacia la actitud de uno de los oficiales de policía del distrito de Los Lotes, quien hasta el momento no ha mostrado voluntad para investigar el caso. “Llegué el domingo por la mañana y me encontré con la puerta violentada, alrededor de las 8:00. La dueña de la casa me informó que habían ingresado a robar. Se llevaron 400 bolivianos de mi habitación, que eran para pagar mi alquiler. Exigimos justicia y esperamos que al menos los policías hagan algo al respecto, porque hasta ahora no han hecho nada”, expresó una de las inquilinas afectadas.