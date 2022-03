Denuncian que funcionarios municipales y de Tránsito mueven una moto de su lugar para llevársela y cobrar multa

Cochabamba, Bolivia

A través de redes sociales, una trabajadora de limpieza denunció que funcionarios municipales y de Tránsito se llevaron su moto y le quisieron cobrar una multa. Sin embargo, logró obtener videos de las cámaras de seguridad del lugar, donde se ve que son los mismos funcionarios que movieron la moto de donde estaba estacionada -sobre la calle- a la acera. Minutos después, retornan y cargan el vehículo a la grúa, dejando una notificación pegada en el piso.

El hecho sucedió ayer por la mañana y la víctima pudo recuperar su moto, pero compartió su historia para hacer la denuncia.

Detalló que cuando fue a Tránsito a pedir la devolución de su vehículo, recibió maltrato de parte de los funcionarios.

"En Tránsito, me riñen indicándome que no llore porque no me entienden. Me dijeron que me perdonarían, pero que pague de la grúa, a lo que yo respondí que porqué tendría que hacerlo si mi moto estaba en un lugar permitido y fueron ellos quienes lo movieron. Indique que tengo los videos, les mostré y fue así que me devolvieron", complementó.