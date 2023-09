Denuncian que un hombre lanzó dinamita a la casa de su ex esposa

Santa Cruz, Bolivia

Lanzaron una dinamita a la casa de una mujer de 66 años. Ella aseguró que el autor fue su exesposo, de quien escapó de La Paz a Santa Cruz meses atrás.

Teofila S. denunció que era víctima de maltratos físicos, durante varios años, por su ex pareja. Relató que decidió escapar a Santa Cruz. Sin embargo, vivía amenazada de muerte.

“Mi esposo ha quemado. Él siempre me decía que me va a matar. Te voy a hacer algo, de rodillas me hacía poner, me pegaba y por eso me fui de mi casa”, indicó.