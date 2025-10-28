Denuncian un nuevo avasallamiento en la propiedad ‘El Encanto’ en Guarayos

La propiedad ‘El Encanto', ubicada en Guarayos, fue avasallada nuevamente. La propietaria del predio asegura que los cabecillas serían los mismos que ingresaron en una anterior ocasión, los cuales habrían sido plenamente identificados.

Esta sería la cuarta vez que avasalladores ingresan a la propiedad, por lo que se tiene plenamente identificadas a las personas, según el dato brindado por la propietaria, por lo que espera que su denuncia no sea rechazada.

“El sábado ingresaron de a poco, desde las 21 horas y ahora resulta que el cabecilla es el señor Felipe P.”, afirmó la propietaria.

Según la documentación, los predios estarían titulados.

“Les mostré esto a todas las autoridades. Él (Felipe P.) no quiere entender; es más, hizo un llamado a todos en el pueblo Cerro Grande para que vayan y tomen posesión, y esto es una vil mentira”, aclaró la propietaria.

Los afectados denunciaron que se están viendo seriamente perjudicados porque no han podido realizar la cosecha de la soya.

