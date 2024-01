Desalojan a una familia de su propio domicilio en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Una familia fue desalojada de su propio domicilio en la zona este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sin previo aviso. Vecinos se movilizaron para apoyarlos y exigieron la salida de loteadores del barrio.

"Pusieron un letrero de desalojo y directamente sacaron al dueño que estaba adentro. Todas sus cosas afuera y entraron los efectivos policiales, que están custodiando adentro. No se les notificó nada, tendría que llegar por primera, segunda y a la tercera vez, recién era el desalojo. Pero no llegó nada, directamente los desalojan", comentó un representante del barrio.

Todas las pertenencias de la familia fueron colocadas en medio de la calle, durante la noche y efectivos policiales se quedaron resguardando el lugar.

"En realidad, no ha llegado ninguna notificación. Ayer, una señora vino, pasaron por aquí, yo estaba sentado (en mi casa), me llaman y me dicen que iba a ser desalojado cualquier momento, le pregunté si tenía algún documento", comentó el afectado.

Entonces, le mostraron un "Mandamiento de desapoderamiento", fechado el 22 de noviembre de 2023, a favor de una persona de sexo femenino y que sea con "facultad de auxilio de la fuerza pública y allanamiento en caso de resistencia". Asimismo, se dispone la custodio del inmueble.

"Yo me quedé tranquilo, pero esta mañana apareció el documento, orden de desalojo. Llegaron, pusieron el documento, lo pegaron y se entraron al domicilio. Yo me opuse, pero entre 6 policías me sacaron, me botaron", agregó el propietario.