"Desaparecen en el último tramo": denuncian robos de mercadería en ruta a Santa Cruz

En menos de dos semanas se reportaron cinco casos de robo de mercadería en rutas desde el occidente hacia Santa Cruz, con pérdidas que superan los Bs 3 millones, según las denuncias de los propietarios.

Los afectados apuntan a conductores y empresas de transporte como responsables de desviar los cargamentos, que desaparecen poco antes de llegar a su destino.

Casos reportados

11 de noviembre : robo de productos del hogar en la ruta La Paz – Santa Cruz . Pérdida estimada: Bs 600.000 .

24 de noviembre : desaparición de contenedor con toallas y colchas. Valorado en Bs 650.000 .

24 de noviembre : robo de mercadería con balones de fútbol, también en ruta desde Oruro . Pérdidas: $us 80.000 .

Caso adicional: cargamento procedente de Iquique, Chile. La Felcc logró recuperar parte del lote robado, con un valor aproximado de Bs 200.000.

Según los reportes, los cargamentos suelen desaparecer en el último tramo, ya dentro del territorio cruceño. En muchos casos, los choferes informan supuestas fallas mecánicas, se detienen y cortan contacto con los propietarios.

La División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) capturó a cinco presuntos implicados. La Policía investiga una posible red de transportistas coludidos.

“Recomendamos a los propietarios verificar la documentación de los conductores y contratar empresas confiables”, indicó Raúl Pereira, jefe de la División.

Recomiendan uso de GPS satelital

La experta en logística de transporte pesado, Camila Flores, sugirió el uso de rastreadores GPS como una medida preventiva. Indicó que varios sistemas permiten apagar el motorizado remotamente si se detectan desvíos o anomalías.

Mira la programación en Red Uno Play