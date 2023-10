Desde el encierro: Marcel Rivas pide ser cremado y que cuiden a sus mascotas

La Paz, Bolivia

Una carta escrita por el exdirector de Migración, Marcel Rivas, se ha vuelto viral. En la misiva pide a sus familiares, que, si muere en la cárcel de San Pedro, sea cremado y que cuiden a sus mascotas.

La nota fue escrita en una servilleta, de esta forma fue difundida en redes sociales. En la misma expresa su preocupación por la salud de padre y acusó al Gobierno de inventar denuncias para mantenerlo preso.

“Quiero ser cremado no gasten mucho. Cuida a tus abuelos, conseguí el número de Simón, el cuida mis perritos. Él te dará el número de la veterinaria (…) No dejen solos a mis perros nunca por favor (…) Que tu abuelo no venga a La Paz, por su corazón, se va morir”, indica en la carta.