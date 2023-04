Desistieron de la denuncia del robo de Bs 300 mil cuando les pidieron informar el origen del dinero

Cochabamba, Bolivia

Las víctimas del robo de 300 mil bolivianos en la zona de Pucarita Chica desistieron de su denuncia. Aparentemente, no quisieron brindar información ni explicaciones sobre el origen del dinero sustraído a la policía.

El atraco ocurrió el pasado lunes en la casa de los afectados. Se presume que los delincuentes serían colombianos y venezolanos.

"No nos han manifestado el origen. Mañana nos van a indicar eso. Solo tenemos una manifestación por parte del hijo indicando que ellos ya no seguirían el proceso. Eso llega a perjudicar de alguna manera el trabajo policial; si las personas que han sufrido no nos pueden proporcionar la mayor cantidad de detalles nos llegan a perjudicar en el esclarecimiento de la investigación", informó Hernando Sotopeña, subdirector de la Felcc.