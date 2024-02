Detención domiciliaria para el dueño de los pitbulls que mataron a un adulto mayor en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

En la audiencia cautelar realizada este miércoles 7 de febrero, la Justicia determinó medidas sustitutivas para el propietario de los perros pitbull que atacaron y causaron la muerte de Wilfredo Leaños, de 70 años, el pasado miércoles 24 de enero en la comunidad de Tipoy, ubicada en la zona de Villa Hermosa.

La decisión judicial generó gran consternación entre los familiares de la víctima, quienes esperaban que el acusado fuera enviado a la cárcel.

Horas antes de la audiencia, la familia de Leaños expresaba su demanda de justicia y rechazaba cualquier intento de resarcimiento económico. En medio de la audiencia, se desató una pelea campal. Los empujones, insultos se registraron en presencia de oficiales y los medios de comunicación.

“Pedimos justicia, que lo metan preso, no es posible que él esté libre como si no hubiera nada y como si no fuera culpable de nada, siento impotencia. No estamos de acuerdo con esta determinación”, manifestó una familiar de Wilfredo.