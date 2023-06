Detención preventiva para profesor de educación física acusado de abuso sexual

Santa Cruz, Bolivia

La justicia determinó enviar con detención preventiva al penal de Palmasola al profesor de educación física acusado de realizar toques impúdicos a estudiantes. El sujeto estará recluido por un lapso de 180 días mientras continúa la investigación.

Además de los cargos por toques impúdicos, se ha revelado que el educador tiene antecedentes penales relacionados con el delito de violación, que remontan a un incidente ocurrido en el año 2018 en otro colegio ubicado en la zona de Los Lotes de Santa Cruz de la Sierra.

Una de las alumnas rompió el silencio y contó que el maestro llevaba a sus víctimas a un depósito, donde cometía la agresión.

"Todo el mundo lo tapaba, hacía como si nada pasara. Todos hacían como si no supieran lo que pasaba, el profesor nos agarraba de la parte baja de la espalda, yo tenía miedo sólo me alejaba. Pensé que podía bajarme nota y por eso no decía nada", relató.