Determinaron cuarto intermedio en la sesión para evaluar a postulantes para magistrados

Bolivia

Decretan cuarto intermedio en la sesión de la comisión mixta de constitución que debía evaluar a los postulantes para las Elecciones Judiciales en tiempo y materia. La sesión será retomada este jueves 14 de marzo a partir de las 07:00 de la mañana.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana, denunció un afán de conspiración por parte de la bancada del MAS para evitar el proceso de elección judicial.

“Nos faltan 370 carpetas por revisar, no nos van a alcanzar las horas. Tenemos menos de 48 horas; el sábado tenemos que terminar la revisión y es realmente grosero que no quieran trabajar, nosotros ganamos $us 3.000 y es inadmisible que no quieran trabajar, se pelean todo el día, pero se ponen de acuerdo para irse a dormir”, afirmó Barrientos.

Según explicó la senadora por CC, se decretó el cuarto intermedio a pesar que el oficialismo no alcanzó los dos tercios necesarios para aprobarlo.

La senadora indicó que los exmagistrados inhabilitados, como es el caso de Zenón Bacarreza, se realizó porque no cumplieron con el requisito de experiencia en Derechos Humanos.

“En el caso de Santa Cruz, son 17 candidaturas, de las cuales solo se habilitaron 2. Es un escenario complejo y estamos esperando a ver qué pasa en los otros departamentos”, aseveró la senadora Barrientos.

La senadora resaltó que La Paz y Cochabamba no tuvieron el mismo tratamiento que Chuquisaca y Santa Cruz, por lo que llama la atención esta acción irregular.