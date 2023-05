Detuvieron a un piloto boliviano acusado de secuestrar a su hija de 4 años

Cáceres, Brasil

La Policía del Gefron (Grupo Especial de Seguridad Fronteriza) detuvieron a un piloto boliviano en la ciudad de Cáceres, ubicada en la frontera entre Brasil y Bolivia. El hombre de 31 años, identificado como Jaime Jorge P.A., está siendo acusado de secuestrar a su hija de cuatro años con la intención de llevársela a su país.

Su búsqueda comenzó el jueves por la noche, cuando Jaime Jorge P.A. salió de Santa Cruz y contactó a su exesposa, Suelen Petri, solicitando una cita para encontrarse con su hija. Sin embargo, todo formaba parte de un plan para secuestrar a la niña y traerla a Bolivia.

Jaime y la madre de la pequeña habían convivido durante cuatro años, pero actualmente se encuentran en medio de una disputa por la custodia de su hija que deberá ser resuelta ante un tribunal.

Con el objetivo de permitir un encuentro entre padre e hija, la pareja decidió reunirse en un restaurante. Sin embargo, en un descuido de la madre, Jaime agarró a la niña y abandonó el lugar sin brindar ninguna explicación.

“Yo estaba sentada mientras ellos (padre e hija) estaban jugando en el parque, cuando me di la vuelta para pedir comida, desapareció con la niña, simplemente desapareció. no tengo noticias Intenté llamar, me comuniqué con conocidos, pero nadie tiene la ubicación”, relató, entre lágrimas, Petri.