“Dicen que van a quemar mi casa”, Madre de niña maltratada por su maestra afirma estar recibiendo amenazas

La Guardia - Santa Cruz

Familiares de los menores que denunciaron abuso y maltrato por parte de dos profesoras de primaria en el municipio cruceño de La Guardia, aseguran que los están amenazando con quemar propiedades por lo que piden garantías a las autoridades.

"Me han amenazado con quemar mi casa y también mi chaco. (Solicito garantías), ya que incluso me han prohibido el acceso a mi comunidad, siendo que yo vivo allá", expresó la mamá de una de la menores y quien aseguró que no dará marcha atrás con la denuncia.

Según los resultados de la evaluación psicológica realizada a los niños, estos sufrieron lesiones graves y leves, violencia psicológica y privación de libertad. De los menores agredidos, dos fueron atados con cinta adhesiva a su silla, además, los golpeaban y utilizaban expresiones verbales denigrantes. En algunos casos, los niños llegaron a orinarse al no poder salir para ir al baño.

El director de la Defensoría de la Niñez del municipio de La Guardia, Jhonny Marcani, informó que las educadoras acusadas de maltrato brindarán su declaración este martes. Actualmente, están siendo investigadas por el delito de lesiones graves y leves, entre otros.

Por su parte, el director departamental de Educación, Edwin Huayllani, ha informado que las maestras acusadas de maltrato han sido trasladadas a otra unidad educativa. No se descarta que sean suspendidas de manera permanente.

"Como dirección departamental, censuramos enérgicamente esta situación y no podemos permitir que suceda bajo ninguna circunstancia. Respecto a las sanciones, se contempla una suspensión de 60 días sin sueldo, la destitución del cargo o la expulsión definitiva del magisterio", dijo Huayllani.

El abogado de las víctimas cuestionó que el Sindicato de Maestros Rurales de La Guardia convocaron a una marcha para este martes, 18 de abril, en apoyo a las educadoras acusadas.