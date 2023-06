Diputada que interpeló a Del Castillo denuncia el secuestro de su padre

Santa Cruz, Bolivia

Desde la alianza Creemos se emitió este jueves 29 de junio un comunicado, denunciando que se registró “amedrentamiento y persecución política y policial”, contra la diputada del departamento de Santa Cruz, María René Álvarez.

A través de un documento divulgado por la bancada opositora, indicaron que el padre de Álvarez, fue “secuestrado de manera violenta” y su madre “encañonada” en inmediaciones del mercado San Ignacio por parte de “supuestos policías que no se identificaron y actuaron de manera cobarde”.

"Me subieron a la fuerza a mi vehículo y me dijeron que me iban a llevar a la Policía, pero no fuimos a la Policía, tomaron otro camino. Apareció una camioneta blanca con seis policías fuertemente armados y cuando me di cuenta de que me estaban secuestrando, abrí la puerta y me lancé mientras ellos siguieron su camino", relató a los medios el padre de la diputada, Gabriel Álvarez.