Diputado Arce teme por su vida y pidió medidas cautelares a la CIDH

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, manifestó que tras la denuncia de corrupción que interpuso por el caso ABC y los últimos hechos suscitados con el testigo protegido, pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a las amenazas contra su integridad y la de su familia y sostuvo que teme por su vida.

El diputado lamentó las declaraciones del ministro Iván Lima y el ministro Edgar Montaño que, según su lectura, buscan descalificar su denuncia y cerrar el caso ABC.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, manifestó que es un complot en contra del Gobierno y las obras que se están ejecutando. Sin embargo, el diputado Arce aclaró que no está contra el Gobierno y que está en contra de la corrupción y contra los servidores públicos que ingresan al poder con una mentalidad para delinquir.

Arce también cuestionó porque el ministro Lima tiene información anticipada y que no figura en el cuaderno de investigación. “Usted ministro Lima sabe muchas cosas antes de que institucionalmente se actúa”, sostuvo.

“Yo no me voy a inventar detalles, tipos penales más allá de los que me ha transmitido el testigo protegido. Yo no he ido a buscar al testigo protegido y él lo dice claramente, yo no sé con qué autoridades se reunió antes, cuando el me busca a mí, me da la información y yo eso lo investigo”, aseveró.