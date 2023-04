Diputado Cuellar: "Evo Morales es persona no grata en el departamento de Santa Cruz"

Cochabamba, Bolivia

Este miércoles, el diputado del 'ala renovadora' del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, afirmó que el expresidente Evo Morales no tiene "pisada" en el departamento de Santa Cruz y lo declaró “persona no grata” por su intento de restringir la visita del vicepresidente David Choquehuanca a Chimoré.

“Respaldamos al vicepresidente David Choquehuanca. Nosotros, como bancada cruceña, decidimos que el señor Evo Morales es persona no grata en el departamento de Santa Cruz. No tiene pisada en ningún municipio de Santa Cruz ”, afirmó el legislador.

Asimismo, Cuellar anunció que presentará una denuncia penal contra, al menos, cinco dirigentes interculturales del Trópico de Cochabamba por restringir la visita de Choquehuanca a este sector y causar una serie de incidentes, informa la agencia ANF.

“Cinco pelagatos no van a hablar a nombre de todos. La dedocracia a la que están acostumbrados a manejar en estos 14 años no lo vamos a permitir. Nosotros como diputados vamos a alistar un proceso penal contra estos dirigentes para que no vuelva a suceder”, advirtió.