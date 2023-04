Diputado Cuellar no descarta denunciar al senador Loza por protestas contra Choquehuanca

Cochabamba, Bolivia

Este jueves, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, anunció procesos por sedición a quienes se movilizaron para impedir la llegada del vicepresidente David Choquehuanca a Chimoré, en el Trópico de Cochabamba. Incluso no descarta ampliar la denuncia contra el senador Leonardo Loza, a quien señaló de estar detrás de las protestas.

Ayer, Choquehuanca arribó a Chimoré, pero no pudo salir del aeropuerto porque algunos pobladores no permitieron que salga de estas instalaciones y bloquearon los ingresos.

Asimismo, Cuellar comentó que sólo se trataba de un grupo de 20 personas que no representan a todo el trópico cochabambino.

"20 pelagatos no pueden hablar a nombre de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba", agregó Cuellar.

También cuestionó el trabajo que realizan algunos parlamentarios de la denominada "ala evista".

"Las bases piden cambio, ya no quieren a Loza como candidato, ya no quieren a Gualberto Arispe, a Héctor Arce, porque no han hecho nada por Cochabamba; la única gestión que tienen estos delincuentes, estos sinvergüenza es alabar a Evo", complementó.